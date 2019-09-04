0
16:12
Общественная палата РФ обратится к президенту с просьбой об увеличении финансирования для Псковской области
13:59
Газета «Порховский вестник» вышла в новом формате
13:00
В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи
12:04
Более 100 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области
11:23
Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы
10:34
Перспективы сотрудничества обсудили псковский губернатор и глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ
10:23
Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов
Еще новости
Общество

Тактические учения десантно-штурмового подразделения проходят в Псковской области

3 сентября в Псковском гвардейском соединении Воздушно-десантных войск стартовало тактическое учение с десантно-штурмовыми подразделениями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Учение началось с подъема личного состава по тревоге. Затем военнослужащим предстояло совершить марш на аэродром взлета Кресты и десантироваться в составе подразделений с самолетов военно-транспортной авиации Ил-76МД. На площадке приземления «Кислово» более 150 десантников выполнили тактические нормативы по захвату аэродрома условного противника и удержанию захваченных объектов.

Командиры подразделений в рамках учения совершенствуют навыки самостоятельного принятия решений на выполнение учебно-боевой задачи: действия подразделения по тревоге и погрузке в транспорт, организацию огневого поражения противника с применением всех средств десантно-штурмовой роты.

Завершится учение на полигоне Струги Красные, где запланированы боевые стрельбы. Экипажи боевых машин десанта отработают нормативы по вождению и стрельбе из вооружения БМД-2, а личный состав выполнит упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Общественная палата РФ обратится к президенту с просьбой об увеличении финансирования для Псковской области
04 сентября 2019
Общественная палата РФ обратится к президенту с просьбой об увеличении финансирования для Псковской области
Газета «Порховский вестник» вышла в новом формате
04 сентября 2019
Газета «Порховский вестник» вышла в новом формате
В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи
04 сентября 2019
В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи
Более 100 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области
04 сентября 2019
Более 100 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области 1
Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы
04 сентября 2019
Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы 1
Перспективы сотрудничества обсудили псковский губернатор и глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ
04 сентября 2019
Перспективы сотрудничества обсудили псковский губернатор и глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ
Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов
04 сентября 2019
Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов
Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
03 сентября 2019
Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»

Идет загрузка...