Тактические учения десантно-штурмового подразделения проходят в Псковской области

13:50, 04 сентября 2019, ПАИ

3 сентября в Псковском гвардейском соединении Воздушно-десантных войск стартовало тактическое учение с десантно-штурмовыми подразделениями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Учение началось с подъема личного состава по тревоге. Затем военнослужащим предстояло совершить марш на аэродром взлета Кресты и десантироваться в составе подразделений с самолетов военно-транспортной авиации Ил-76МД. На площадке приземления «Кислово» более 150 десантников выполнили тактические нормативы по захвату аэродрома условного противника и удержанию захваченных объектов.

Командиры подразделений в рамках учения совершенствуют навыки самостоятельного принятия решений на выполнение учебно-боевой задачи: действия подразделения по тревоге и погрузке в транспорт, организацию огневого поражения противника с применением всех средств десантно-штурмовой роты.

Завершится учение на полигоне Струги Красные, где запланированы боевые стрельбы. Экипажи боевых машин десанта отработают нормативы по вождению и стрельбе из вооружения БМД-2, а личный состав выполнит упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия.