Жители псковской Родины просят губернатора решить проблему с качеством воды

14:03, 04 сентября 2019, ПАИ

Руководитель управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов в очередной раз пожаловался на чрезмерной жёсткую воду из подземного водозабора Пскова, поступающую потребителям с улиц Никольской и Владимирской в деревне Родина Псковского района.

На странице управляющей компании в «Фейсбуке» её директор выложил видео, на котором специалист, разбирающий теплообменник, вынимает из системы целый пласт известковых отложений.

«Чистая вода», взгляд изнутри. До 2015 года такого безобразия не было. Портится все: и теплообменники, и трубы, и насосы, и клапаны. Михаил Юрьевич Ведерников, прошу помочь Горводоканалу в установке станции умягчения», - прокомментировал ролик Андрей Тарасов.

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации он пояснил, что в воде, которую подают жителям нового микрорайона в Родине, слишком много примесей, за счёт этого вода чрезмерно жёсткая. «На Горводоканале нет ни фильтров, ни станции умягчения воды, которые решили бы эту проблему. А теперь представьте, что будет твориться в почках, если эту воду пить», - отметил директор компании.

По его словам, такая же картина в новостройке на улице Ижорского батальона. «У коллеги, который работает в местной управляющей компании, трубы уже пришли в негодность из-за этого налёта. Один стояк полностью забит отложениями, хотя дому шести лет ещё нет», - рассказал Андрей Тарасов.

Он добавил, что некачественная вода приводит к преждевременному износу оборудования, что грозит жителям микрорайона дополнительными расходами на его замену.