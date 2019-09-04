Четверг оказался самым аварийным днём в августе в Пскове

14:36, 04 сентября 2019, ПАИ

183 жителя Пскова пострадали в ДТП в августе, в том числе 11 наездов на пешеходов совершили водители в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, об этом на общегородском совещании по итогам августа доложил начальник ГИБДД Владимир Папорт.

Самым аварийным днем недели в августе, согласно статистике, стал четверг, самым безопасным - воскресенье.

В августе наблюдался рост детского травматизма. При этом в большинстве случаев виновными в ДТП были сами несовершеннолетние. Например, участились аварии с детьми на велосипедах.

Заместитель губернатора Николай Цветков обратил внимание участников совещания на проблему «наливаек» в Пскове. Он подчеркнул, что общественность совместно с региональными и городскими властями готова начать кампанию по ограничению деятельности заведений с круглосуточной продажей алкоголя и усилением контроля за алкоголем, которым там торгуют. Этот вопрос планируется рассмотреть на одной из осенних сессий Псковского областного Собрания.