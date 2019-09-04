867 малышей родились в Пскове с января по июль

13:55, 04 сентября 2019, ПАИ

867 малышей родились в Пскове с января по июль. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, об этом на общегородском совещании по итогам деятельности за август рассказала начальник территориального управления Пскова Главного госуправления социальной защиты Псковской области Наталья Хачапуридзе.

Родители 650 малышей уже получили сертификаты в рамках губернаторской программы «Подарок новорождённому». С 1 августа в перинатальном центре родителям вручают сертификат и медаль «Рожденный на земле Псковской».