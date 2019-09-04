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Общество

Газета «Порховский вестник» вышла в новом формате

В Псковской области в новом формате вышла газета «Порховский вестник» - издание, публикующее информацию о Порховском районе и его жителях.  

Как отметил шеф-редактор Издательского дома «Медиа 60» Максим Андреев, «Порховский вестник» - одна из последних районных газет, вошедших в его состав. 

«Мы рады, что порховские коллеги влились в нашу семью: у них есть профессиональный коллектив и сильные традиции. Уверен, нам всем есть, чему друг у друга поучиться, - рассказал Максим Андреев Псковскому агентству информации. - Теперь «Порховский вестник» станет ярче. И надеюсь, интереснее и удобнее для читателей за счет новых форматов подачи информации и современного дизайна. Порховский район — большой муниципалитет с насыщенной жизнью, и ему очень нужна современная газета».

В номерах печатного издания будут 12-16 полос, цветная обложка. 

Главным редактором издания 3 сентября назначена Людмила Борисова.

На данный момент в состав Издательского дома «Медиа 60» входят 24 муниципальные газеты Псковской области. 

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