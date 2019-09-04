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Общество

Дорогу Струги Красные - Ляды отремонтируют к 15 ноября

Автомобильную дорогу Струги Красные - Ляды на участке км 1+200 – км 5+373 в Стругокрасненском районе отремонтируют до 15 ноября. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 46 млн 670 тыс. 729 рублей. Источник финансирования - бюджет Псковской области.

Проведение аукциона запланировано на 17 сентября.

Работы будут выполнены в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в составе федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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