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Общество

За разглашение гостайны пскович отправится на обязательные работы

За разглашение гостайны пскович отправится на обязательные работы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Сначала за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, псковича приговорили к наказанию в виде уголовного штрафа в размере 300 тысяч рублей. Однако мужчина внёс только часть суммы штрафа и только один раз, просрочив остальные выплаты. Тогда пристав направил в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.

В результате суд постановил заменить наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей на 100 часов обязательных работ. Теперь за своё преступление гражданин будет выполнять общественно полезные работы.

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