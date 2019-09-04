За разглашение гостайны пскович отправится на обязательные работы

14:59, 04 сентября 2019, ПАИ

За разглашение гостайны пскович отправится на обязательные работы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Сначала за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, псковича приговорили к наказанию в виде уголовного штрафа в размере 300 тысяч рублей. Однако мужчина внёс только часть суммы штрафа и только один раз, просрочив остальные выплаты. Тогда пристав направил в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.

В результате суд постановил заменить наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей на 100 часов обязательных работ. Теперь за своё преступление гражданин будет выполнять общественно полезные работы.