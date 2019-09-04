Паназиатские блюда могут попробовать псковичи в ресторане «Инжир»

15:56, 04 сентября 2019, ПАИ

В Пскове в ресторане «Инжир» появились в меню блюда паназиатской кухни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ресторане.

В частности, псковичам предлагается суп «Том-ям» с морепродуктами, яичная лапша «Чоу мейн» со свининой, утиная грудка по-кантонски, баклажаны в кисло-сладком соусе и еще более двадцати блюд паназиатской кухни.

«Разнообразные блюда паназиатской кухни приятно разнообразят ваш отдых и внесут пикантные нотки в любой обед или ужин», - добавили в ресторане.

Столик можно забронировать по телефону 20-19-00. Ресторан «Инжир» находится на втором этаже ТРК «Акваполис» (улица Кузбасской Дивизии, дом 19).