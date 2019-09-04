0
16:12
Общественная палата РФ обратится к президенту с просьбой об увеличении финансирования для Псковской области
13:59
Газета «Порховский вестник» вышла в новом формате
13:00
В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи
12:04
Более 100 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области
11:23
Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы
10:34
Перспективы сотрудничества обсудили псковский губернатор и глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ
10:23
Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов
Еще новости
Общество

О предстоящем ремонте улиц Пскова рассказали председателям советов многоквартирных домов

Председателям советов многоквартирных домов Пскова рассказали, какие улицы планируется отремонтировать в городе до 2023 года. Встреча с заместителем начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Александром Грацким состоялась 3 сентября при содействии депутата городской Думы Валерия Тюменцева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На встрече обсуждалось состояние тротуаров и проезжей части улиц. Александр Грацкий перечислил улицы, которые должны быть отремонтированы до конца 2019 года, а также назвал перечень объектов, которые планируется привести в порядок к 2023 году при обеспечении необходимого уровня финансирования.

Участники встречи обратили внимание на необходимость качественного ремонта после проведения земляных работ. Александр Грацкий уточнил, что в некоторых случаях во время ремонта сетей разрушается асфальтовое полотно на недавно отремонтированных участках дорог из-за вибрационного воздействия техники на подземные коммуникации. «В этом случае наши специалисты следят за качественным восстановлением асфальтового покрытия предприятием, которое выполняло ремонт. Но требуется внесение жестких требований к качеству применяемых материалов и технологий в действующие правила благоустройства города», - подчеркнул он.

Начальник отдела инновационного развития Управления городского хозяйства Екатерина Вишнякова доложила председателям многоквартирных домов о реализации и порядке участия в программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 2018-2022 годы».

Она познакомила участников встречи с перечнем документов, которые нужны, чтобы заявиться в программу. Приём заявок начнется в ближайшее время, но, по словам Екатерины Вишняковой, исполнение программы будет зависеть от рейтинга объектов с учетом обеспечения бюджетными средствами. «Без активного участия собственников данная программа не могла возникнуть и не сможет быть реализована», - заявила она.

Дату и время очередного заседания клуба можно узнать в Псковской городской Думе по телефону: 290305.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Общественная палата РФ обратится к президенту с просьбой об увеличении финансирования для Псковской области
04 сентября 2019
Общественная палата РФ обратится к президенту с просьбой об увеличении финансирования для Псковской области
Газета «Порховский вестник» вышла в новом формате
04 сентября 2019
Газета «Порховский вестник» вышла в новом формате
В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи
04 сентября 2019
В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи
Более 100 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области
04 сентября 2019
Более 100 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области 1
Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы
04 сентября 2019
Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы 1
Перспективы сотрудничества обсудили псковский губернатор и глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ
04 сентября 2019
Перспективы сотрудничества обсудили псковский губернатор и глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ
Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов
04 сентября 2019
Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов
Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
03 сентября 2019
Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»

Идет загрузка...