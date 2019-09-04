О предстоящем ремонте улиц Пскова рассказали председателям советов многоквартирных домов

16:53, 04 сентября 2019, ПАИ

Председателям советов многоквартирных домов Пскова рассказали, какие улицы планируется отремонтировать в городе до 2023 года. Встреча с заместителем начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Александром Грацким состоялась 3 сентября при содействии депутата городской Думы Валерия Тюменцева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На встрече обсуждалось состояние тротуаров и проезжей части улиц. Александр Грацкий перечислил улицы, которые должны быть отремонтированы до конца 2019 года, а также назвал перечень объектов, которые планируется привести в порядок к 2023 году при обеспечении необходимого уровня финансирования.

Участники встречи обратили внимание на необходимость качественного ремонта после проведения земляных работ. Александр Грацкий уточнил, что в некоторых случаях во время ремонта сетей разрушается асфальтовое полотно на недавно отремонтированных участках дорог из-за вибрационного воздействия техники на подземные коммуникации. «В этом случае наши специалисты следят за качественным восстановлением асфальтового покрытия предприятием, которое выполняло ремонт. Но требуется внесение жестких требований к качеству применяемых материалов и технологий в действующие правила благоустройства города», - подчеркнул он.

Начальник отдела инновационного развития Управления городского хозяйства Екатерина Вишнякова доложила председателям многоквартирных домов о реализации и порядке участия в программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 2018-2022 годы».

Она познакомила участников встречи с перечнем документов, которые нужны, чтобы заявиться в программу. Приём заявок начнется в ближайшее время, но, по словам Екатерины Вишняковой, исполнение программы будет зависеть от рейтинга объектов с учетом обеспечения бюджетными средствами. «Без активного участия собственников данная программа не могла возникнуть и не сможет быть реализована», - заявила она.

Дату и время очередного заседания клуба можно узнать в Псковской городской Думе по телефону: 290305.