Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с начала года

17:28, 04 сентября 2019, ПАИ

С 1 января по 3 сентября в лечебно-профилактические учреждения Псковской области с укусами клещей обратились 4077 человек, в том числе 944 ребенка. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

Клещи покусали 1256 жителей Пскова (306 детей) и 306 жителей Великих Лук (74 ребенка). Пострадавшие от этих насекомых зарегистрированы во всех районах региона, наибольшее количество обращений – в Опочецком (268), Псковском (211), Невельском (206), Плюсском (156), Островском и Стругокрасненском (по 154), Гдовском (141), Печорском (134), Порховском (131) и Себежском (122). Кроме того, с укусами клещей в медицинские организации региона обратились 14 жителей Ленинградской области (в том числе 7 детей), 4 жителя Мурманской области (2 ребенка), по 2 жителя Московской и Тульской области, 1 уроженец Казани.

Иммуноглобулин введен 154 людям, в том числе 149 детям. За анализируемый период прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 3558 человек (355 детей).

В микробиологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области исследовали 2355 клещей, снятых с людей. 3 из них оказались переносчиками энцефалита, 507 – боррелиоза, 44 – моноцитарного эрлихиоза, 8 – гранулоцитарного анаплазмоза. Из объектов окружающей среды были изъяты 19 клещей, у 2 насекомых выявлены признаки боррелиоза.

Акарицидные обработки в регионе были проведены на площади 494,138 га, в том числе в 94,388 га – в летних оздоровительных лагерях.

За прошедшую семь дней, с 28 августа по 3 сентября, клещи покусали в Псковской области 126 человек, из них 27 - дети. Больше всего пострадавших от укусов насекомых в Пскове (50), Невельском районе (14) и Великих Луках (13). Не зафиксировано обращений с укусами клещей на территории Бежаницкого, Великолукского, Куньинского, Локнянского, Новоржевского, Новосокольнического, Островского, Стругокрасненского, Усвятского районах. Иммуноглобулин введен 7 детям в Пскове, Псковском и Палкинском районах.