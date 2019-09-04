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Общество

Игорь Шпектор: Псковской области необходимо активнее работать с программами по замене лифтов

Псковской области необходимо активнее работать с программами по замене лифтов в домах, заявил председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации Игорь Шпектор на выездном заседании в Пскове 4 сентября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Шпектор отметил, что аналогичные проекты по замене лифтового оборудования уже действуют в Архангельской, Мурманской, Новгородской области. Он сообщил, что в Псковской области требуют замены 352 лифта, и в качестве примера привел Санкт-Петербург, где за последние годы заменили порядка 400.

Также Игорь Шпектор обратил внимание руководства региона на важность контроля за выбором поставщиков, чтобы избежать сговора.

Затем и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко доложил о реализации региональной программы капремонта многоквартирных домов. Он заявил, что наблюдается положительная тенденция в части по собираемости взносов, в 2019 году она составляет 78,1%, что на 1,1% больше уровня 2018 года.

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