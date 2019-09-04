0
18:10
Закрыт сбор средств на реабилитацию для трёхлетней Киры Дегтярёвой из Пскова
17:28
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с начала года
16:12
Общественная палата РФ обратится к президенту с просьбой об увеличении финансирования для Псковской области
13:59
Газета «Порховский вестник» вышла в новом формате
13:00
В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи
12:04
Более 100 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области
11:23
Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы
Еще новости
Общество

Сергей Пайст: Мы готовы к конструктивным взаимоотношениям со всеми

«Мы готовы к конструктивным взаимоотношениям со всеми», - заявил руководитель ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области на совещании 4 сентября. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Пайст обратил внимание, что регоператоры по всей стране сталкиваются с одинаковыми проблемами. В Псковской области продолжается формирование базы плательщиков. «На сегодня от физических и юридических лиц мы приняли 15 тысяч заявлений на корректировку квитанций», - сообщил он.

Глава «Экопрома» также напомнил, что в регионе планируется открыть два технопарка, однако пока есть нерешённые вопросы по земельным участкам.

Сергей Пайст отметил также, что по нормам контейнер не должен находиться ближе 100 метров от жилых домов, но «люди привередничают» и требуют контейнеры поблизости. «Мы организовали мешковой сбор, где-то люди довольны, а где-то наотрез отказываются использовать мешки и требуют контейнеры», - рассказал он и добавил, что в настоящее время услугами регоператора охвачены 85% населения области.

«Наша служба регулярно объезжает все городские и сельские населения», - добавил руководитель «Экопрома» и обратил внимание на состояние дорог, ведущих к некоторым деревням.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Закрыт сбор средств на реабилитацию для трёхлетней Киры Дегтярёвой из Пскова
04 сентября 2019
Закрыт сбор средств на реабилитацию для трёхлетней Киры Дегтярёвой из Пскова
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с начала года
04 сентября 2019
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с начала года
Общественная палата РФ обратится к президенту с просьбой об увеличении финансирования для Псковской области
04 сентября 2019
Общественная палата РФ обратится к президенту с просьбой об увеличении финансирования для Псковской области
Газета «Порховский вестник» вышла в новом формате
04 сентября 2019
Газета «Порховский вестник» вышла в новом формате
В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи
04 сентября 2019
В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи
Более 100 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области
04 сентября 2019
Более 100 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области 1
Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы
04 сентября 2019
Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы 1
Перспективы сотрудничества обсудили псковский губернатор и глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ
04 сентября 2019
Перспективы сотрудничества обсудили псковский губернатор и глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ

Идет загрузка...