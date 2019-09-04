Сергей Пайст: Мы готовы к конструктивным взаимоотношениям со всеми

18:35, 04 сентября 2019, ПАИ

«Мы готовы к конструктивным взаимоотношениям со всеми», - заявил руководитель ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области на совещании 4 сентября. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Пайст обратил внимание, что регоператоры по всей стране сталкиваются с одинаковыми проблемами. В Псковской области продолжается формирование базы плательщиков. «На сегодня от физических и юридических лиц мы приняли 15 тысяч заявлений на корректировку квитанций», - сообщил он.

Глава «Экопрома» также напомнил, что в регионе планируется открыть два технопарка, однако пока есть нерешённые вопросы по земельным участкам.

Сергей Пайст отметил также, что по нормам контейнер не должен находиться ближе 100 метров от жилых домов, но «люди привередничают» и требуют контейнеры поблизости. «Мы организовали мешковой сбор, где-то люди довольны, а где-то наотрез отказываются использовать мешки и требуют контейнеры», - рассказал он и добавил, что в настоящее время услугами регоператора охвачены 85% населения области.

«Наша служба регулярно объезжает все городские и сельские населения», - добавил руководитель «Экопрома» и обратил внимание на состояние дорог, ведущих к некоторым деревням.