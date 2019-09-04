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Общество

С юбилеями поздравили двух псковских ветеранов власти города и области

Представители властей Пскова и области поздравили с юбилеями двух проживающих в городе ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла с юбилейными датами: Андрею Строеву исполнилось 90 лет, а Александре Дувакиной - 95. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, юбиляров навестили депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев, председатель Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Валерий Тюменцев отметил, что такими тружениками, как Андрей Строев и Александра Дувакина, гордится вся страна и именно с них надо брать пример, у них учиться преодолевать трудности, быть настойчивым в достижении целей, воспитывать новое поколение. Депутат поблагодарил именинников за Победу и за их жизнь, «которая является примером для всех представителей современного поколения», Он пожелал юбилярам крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, благополучия и вручил приветственные адреса главы Пскова.

Поздравления от имени губернатора Михаила Ведерникова ветеранам передала Марина Гаращенко. Она вручила поздравительные открытки от президента России Владимира Путина, приветственные адреса от главы региона, подарки и цветы. Марина Гаращенко пожелала юбилярам здоровья, поддержки родных и близких.  

 Андрей Строев и Александра Дувакина поблагодари городские и областные власти за внимание, заботу.

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