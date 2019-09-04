Жителям деревень в Плюсском районе напомнили о противопожарной безопасности

19:30, 04 сентября 2019, ПАИ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам 4 сентября на территории деревень Должицы и Игомель Плюсского района в целях профилактики пожаров и гибели на них граждан провели мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности при подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в рамках мероприятий уделено особое внимание уборке территорий приусадебных участков, сжиганию мусора, разведению костров, а также правил пользования приборами печного и электрического отопления.

При проведении мероприятий на информационных стендах населенных пунктов и торговых организаций размещены листовки на противопожарную тематику в соответствии с сезоном, проинструктированы местные жители.

Также в Должицкой основной общеобразовательной школе–отделении МБОУ «Лядская средняя общеобразовательная школа» проведены занятия с детьми, инструктажи с персоналом и тренировка по эвакуации.