0
18:10
Закрыт сбор средств на реабилитацию для трёхлетней Киры Дегтярёвой из Пскова
17:28
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с начала года
16:12
Общественная палата РФ обратится к президенту с просьбой об увеличении финансирования для Псковской области
13:59
Газета «Порховский вестник» вышла в новом формате
13:00
В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи
12:04
Более 100 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области
11:23
Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы
Еще новости
Общество

Жителям деревень в Плюсском районе напомнили о противопожарной безопасности

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам 4 сентября на территории деревень Должицы и Игомель Плюсского района в целях профилактики пожаров и гибели на них граждан провели мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности при подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в рамках мероприятий уделено особое внимание уборке территорий приусадебных участков, сжиганию мусора, разведению костров, а также правил пользования приборами печного и электрического отопления.

При проведении мероприятий на информационных стендах населенных пунктов и торговых организаций размещены листовки на противопожарную тематику в соответствии с сезоном, проинструктированы местные жители.

Также в Должицкой основной общеобразовательной школе–отделении МБОУ «Лядская средняя общеобразовательная школа» проведены занятия с детьми, инструктажи с персоналом и тренировка по эвакуации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Закрыт сбор средств на реабилитацию для трёхлетней Киры Дегтярёвой из Пскова
04 сентября 2019
Закрыт сбор средств на реабилитацию для трёхлетней Киры Дегтярёвой из Пскова
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с начала года
04 сентября 2019
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с начала года
Общественная палата РФ обратится к президенту с просьбой об увеличении финансирования для Псковской области
04 сентября 2019
Общественная палата РФ обратится к президенту с просьбой об увеличении финансирования для Псковской области
Газета «Порховский вестник» вышла в новом формате
04 сентября 2019
Газета «Порховский вестник» вышла в новом формате
В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи
04 сентября 2019
В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи
Более 100 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области
04 сентября 2019
Более 100 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области 1
Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы
04 сентября 2019
Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы 1
Перспективы сотрудничества обсудили псковский губернатор и глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ
04 сентября 2019
Перспективы сотрудничества обсудили псковский губернатор и глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ

Идет загрузка...