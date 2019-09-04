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Общество

«Думайте и делайте выводы»: Житель Пскова сдал на экспертизу арбузы из крупных торговых сетей

Житель Пскова проверил качество арбузов, которые продаются в крупных торговых сетях областного центра. Об этом он сообщил в группе «Контроль. Псков» соцсети Facebook. Для проверки пскович приобрёл 27 агуста по одному арбузу в магазинах «Магнит» и «Пятёрочка» города Пскова и отнёс их в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области.

«Полученные 2 сентября результаты меня шокировали! У арбуза из «Магнита» концентрация нитратов оказалась 247 мг/кг, что в 4 раза выше нормы, а у арбуза из «Пятерочки» концентрация нитратов оказалась 450 мг/кг, что аж в 7,5 раз выше нормы!», - написал  Сергей Матвеев.

Пскович рассказал, что сам проверял эти арбузы нитратомером, и результаты тоже показал превышения «хоть и не такие высокие».

По его словам, у арбуза из «Магнита» прибор показал 152 мг/кг, у арбуза из «Пятерочки» - 199 мг/кг

«Так что думайте и делайте выводы», - рекомендовал покупателям Сергей Матвеев.

Лабораторной проверке, по его словам, предшествовали опасения, основанные на  вкусовых свойствах арбузов. Пскович поделился, что 2 недели назад он разместил пост с предостережением о возможной опасности употребления арбузов, которые привозят, из-за высокого содержания в них нитратов.

«Опасения мои основывались на странном вкусе всех арбузов, которые я рискнул приобрести в этом сезоне, а так же на показаниях нитратомера», - пояснил Матвеев.

Многие пользователи выразили сомнения в точности прибора. Поэтому пскович решил осуществить лабораторную проверку бахчевых.

 

 

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