Праздник для детей в школе Дедовичского района организовал псковский Красный Крест

20:34, 04 сентября 2019, ПАИ

Завершением благотворительной акции «Собираем в школу-2019» в рамках программы «Социальная защита детей» стала очередная встреча сотрудников псковского Красного Креста с детьми из филиала «Чернецовская школа» Дедовичского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Ребята этой удаленной сельской школы на протяжении многих лет непонаслышке знают и с нетерпением ждут каждого визита сотрудников Красного Креста.

Вот и сегодня, 4 сентября, гости приехали в школу не с пустыми руками. Пока дети были на уроке, теннисный стол в самом большом помещении школы силами работников псковского Красного Креста превратился в «скатерть – самобранку» из школьных принадлежностей: красочные альбомы для рисования, наборы цветной бумаги и картона, удобные подставки для книг, стаканы для ручек и карандашей, тетради, обложки, цветные карандаши, ручки, краски, ластики, точилки и другие необходимые в учёбе предметы.

С началом учебного года всех ребят поздравил председатель псковского Красного Креста Петр Василевский. Он рассказал об акции и её участниках, которым не безразлична судьба сельских школьников, среди которых генеральный директор гостиничного комплекса «Покровский» Ирина Кухи и генеральный директор ООО «Канцелярский партнер» Елена Шахметова.

Сотрудники Красного Креста специально не стали собирать одинаковые школьные наборы, предоставив возможность детям самостоятельно выбрать необходимые предметы.

Дети с удовольствием разбирали школьные принадлежности, искренне благодарили гостей и просили передать слова благодарности тем, кто помог организовать и провести такую замечательную акцию.

Старшие школьники помогали младшим выбрать необходимые предметы, тут же демонстрировали, как будут пользоваться тем или иным подарком.

Заметим, что эта маленькая школа, где сегодня обучается всего 15 детей, на протяжении 10 лет, является участником программы «Социальная защита детей», в рамках которой ученики ежедневно получают бесплатные горячие обеды от Красного Креста.