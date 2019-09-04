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Общество

Повторно севшему пьяным за руль жителю Псковского района грозит до 2 лет лишения свободы

Прокурором Псковского района утверждено обвинительное постановление в отношении 20-летнего жителя Псковского района, совершившего преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК (управление автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч.ч.2, 4, 6 ст.264 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре.

Постановлением мирового судьи мужчина ранее (в ноябре 2018 года) был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и ему было назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Являясь лицом, привлеченным к административной ответственности, злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения, вновь в конце июля 2019 года вновь управлял автомашиной ВАЗ 21013, однако был задержан сотрудниками ДПС на 7 км автодороги Малая Толбица - Мельницы.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ст.264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

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