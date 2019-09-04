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Общество

В Пскове подвели итоги трёх этапов оперативно-профилактической операции «Мак-2019»

C 17 июня по 31 октября на территории города Пскова проходят мероприятия по комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2019». Ее организатором выступает управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Основная цель мероприятия - выявление, предупреждение и уничтожение незаконных посевов очагов дикорастущих наркосодержащих растений, выявление фактов культивирования растений мака и конопли, перекрытие каналов поставки наркотических средств.

Операция состоит из 6 этапов. Первый этап проходил в с 17 по 26 июня, второй - с 12 по 21 июля, третий - с 6 по 15 августа. За это время были осмотрены территории индивидуального жилого сектора: 55 улиц и 15 переулков. В результате было зафиксировано одно место посадки мака в частном секторе и по 55 адресам выявлены надписи с указанием виртуального адреса для заказа наркотиков. Эта информация передана в УМВД России по городу Пскову, а также направлена в управление городского хозяйства администрации города Пскова и управляющие компании для принятия необходимых мер.

В проведении операции были также задействованы 144 народных дружинника, которые осуществили 20 выходов по 55 маршрутам. Кроме того, оперативная группа Комитета по делам ГО и ЧС администрации города Пскова выполнила 4 выезда по адресам индивидуального жилого сектора районов «Корытово», «Снятная гора», «Лопатино», «Псковкирпич».

Со 2 сентября начался 4-й этап операции, он продлится до 11 сентября. Пятый этап стартует 27 сентября, а 6-й - 22 октября. Завершится операция «Мак-2019» 31 октября.

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