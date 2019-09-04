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Общество

В ИК-4 наградили подарками и грамотами передовиков производства

В исправительной колонии № 4 УФСИН России по Псковской области прошло мероприятие, которое становится доброй традицией. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, передовиков производства по итогам месяца наградили подарками и грамотами.

Начальник учреждения Сергей Князев совместно с сотрудниками отдела по воспитательной работе с осужденными отметил тех, кто отличился по итогам производственной деятельности.

Трудоустроенным осужденным были вручены подарки и грамоты, а также высказана благодарность бригадам, перевыполнившим производственный план.

«Проведение подобных мероприятий, безусловно, необходимая мера. Отмечая передовиков производства, мы оказываем положительное воздействие на всех осужденных, стимулируя их к правопослушному поведению и стремлению к труду на производстве» - отметил начальник исправительного учреждения Сергей Князев.

 

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