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Общество

Google и YouTube заплатят $170 млн за сбор персональной информации о детях

Google и YouTube выплатят $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей, следует из сообщения на сайте Федеральной торговой комиссии (ФТК) США.

В сообщении уточняется, что обвинения в нарушении закона о защите конфиденциальности детей выдвинули ФТК и генпрокурор Нью-Йорка, пишет Росбалт.

Так, $136 млн компании должны выплатить комиссии, $34 млн — Нью-Йорку. Согласно заявлению ФТК, это самая большая сумма, которую торговая комиссия когда-либо получала за нарушение данного закона.

Речь идет о сборе информации о постоянных идентификаторах зрителей каналов, ориентированных на детскую аудиторию. Видеохостинг в итоге заработал «миллионы долларов» на таргетированной рекламе. В жалобе ФТС и прокурора подчеркивается, что отдельные каналы YouTube ориентированы на детей и должны соответствовать законодательству, хотя в компании заявляют, что контент YouTube предназначен для широкой аудитории.

Помимо этого, Google и YouTube должны внедрить систему, позволяющую владельцам каналов помечать контент для детей, а видеохостинг сможет проверять их содержимое на соответствие закону.

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