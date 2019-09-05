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Общество

За месяц псковские энергетики пять раз восстанавливали подачу энергии, нарушенную работами возле кабеля

С начала августа в Псковском районе зафиксированы пять случаев повреждения кабельной линии из-за проведения несогласованных с энергетиками земляных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Экскаватор, работающий на территории военной части, пять раза нарушал нормальный режим работы энергооборудования «Псковэнерго». В результате от кратковременных перерывов в подаче энергии страдали не только ведомственные объекты, но и сотни жителей прилегающего военного городка. Каждый раз перерывы в подаче энергии для потребителей составляли от нескольких минут до полутора часов.

На экстренное восстановление штатной работы кабельной сети было затрачено немало сил и средств. Как отмечают в Службе кабельных сетей ПО «Северные ЭС» «Псковэнерго», в каждом случае бригады энергетиков незамедлительно приступали к восстановлению энергоснабжения, в том числе в вечернее и ночное время, чтобы минимизировать последствия инцидентов для потребителей. Общая стоимость аварийных работ, с учетом материалов и привлечения передвижной лаборатории для диагностики кабельных линий, уточняется.

Филиал «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» напоминает, что на проведение земляных работ в охранных зонах кабельных сетей, которые находятся на балансе электросетевой организации, необходимо соответствующее согласование. Разрешение от энергетиков необходимо получать даже в том случае, когда работы производятся на внутренней ведомственной территории. При выемке грунта в охранной зоне кабельной линии должен присутствовать представитель местного РЭС. Строгие требования продиктованы не только тем, что несогласованные действия могут нарушить работу энергооборудования, а значит, приведут к отключению потребителей. В первую очередь, пренебрежение правилами электробезопасности чревато серьезной угрозой для жизни и здоровья персонала.

Проведение работ в охранных зонах ЛЭП регламентируется правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160). За нарушение правил и повреждение электрических сетей предусмотрена административная и материальная ответственность. Данные об инцидентах в охранных зонах ЛЭП передаются в органы правопорядка (в отношении физлиц) и в региональное отделение Ростехнадзора, если речь идет об организациях.

«Псковэнерго» предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Обо всех случаях повреждения энергооборудования необходимо сообщать на единый телефон «Россети Северо-Запад» 8- 800-333-02-52 (звонок бесплатный) или телефон доверия «Псковэнерго» (8112) 597-345.

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