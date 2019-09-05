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Общество

Ценные книги, икону и посуду пытались незаконно вывезти из Псковской области

В Псковской области пресечены три попытки незаконного перемещения через государственную границу предметов, возможно, представляющих культурную ценность. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. 

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» при осмотре легковых автомобилей «Тойота» и «Форд» нашли порядка 80 предметов, скрытых в багажниках. Граждане России хотели вывезти с территории страны 15 медалей, в том числе «За оборону Ленинграда», иконы, самовар, ларец с зеркалом, столовые приборы, кофейный сервиз и кувшин. Предположительно, предметы представляют культурную или историческую ценность.

В пункте пропуска «Бурачки» пограничники выявили три книги, датированные 1909, 1912 и 1914 годами издания, которые также могут иметь культурно-историческую ценность.

Все предметы переданы сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

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