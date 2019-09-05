Многофункциональная детская площадка появится в Пушкинских Горах

12:00, 05 сентября 2019, ПАИ

Современная многофункциональная детская площадка появится в Пушкинских Горах. Подготовку места под объект проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита 5 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Пушкиногорского района Александр Баранов рассказал, что на площадке будут установлены деревянные фигуры ручной работы. Также предусмотрены освещение, видеонаблюдение и ограждение.

На совещании с главой региона Александр Баранов уточнил, что все работы будут завершены вовремя. Кроме того, он рассказал, что в средней школе завершается ремонт спортзала, работы контролирует администрация Псковской области и местные власти. «Делают на совесть, две недели нужно ещё, чтобы «нанести последние штрихи», - заявил он и отметил, что погодные условия сейчас благоприятные.

Губернатор заметил, что нужно проработать вопрос ремонта школы и очистных с его заместителем, курирующим сферу ЖКХ, Василием Осиповым.

Глава Пушкиногорского района сказал, что работа в данных направлениях уже ведется.

Михаил Ведерников также поручил предоставить необходимые параметры и мощности очистных для последующей работы.