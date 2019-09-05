Псковская область присоединится к акции Минздрава по анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ

13:04, 05 сентября 2019, ПАИ

11-13 сентября в Псковской области пройдёт всероссийская акция Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Акция проводится Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автозаводом (ГАЗ). Мобильные пункты тестирования (МПТ) – брендированные автомобили ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах проедут через 191 город 40 регионов Российской Федерации.

С 11 по 13 сентября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в пяти населенных пунктах области: Пскове, Великих Луках, Острове, Невеле, Опочке. МПТ сделают остановки на центральных площадях, в парках и скверах, у торговых центров и культурно-развлекательных заведений. Отправляясь на работу или учебу, за покупками, в кино или кафе, люди смогут быстро и анонимно сделать тест на ВИЧ, потратив на это всего 15 минут. 13 сентября в Пскове у клуба «Тир» также пройдет ночное тестирование.

Экспресс-тестирование сопровождается консультацией, в ходе которой специалисты доступно расскажут о путях передачи вируса, возможных рисках в поведении и необходимости регулярного тестирования на ВИЧ.

Для медицинских специалистов первичного звена, инфекционистов и эпидемиологов в городах проведения акции состоятся обучающие семинары, в ходе которых будут представлены современные сведения по клиническим проявлениям ВИЧ/СПИДа, методы ранней диагностики и мотивирования пациентов к обследованию на ВИЧ-инфекцию. Аудитории покажут обучающие фильмы, которые помогут грамотно вести диалог с пациентом при назначении теста на ВИЧ-инфекцию.

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» в Псковской области завершится 13 сентября. В Городском культурном центре Пскова с 11:00 до 12:00 озвучат итоги псковского этапа акции и его ключевые события.

Программа тестирования на ВИЧ:

11 сентября.

Псков. С 12:00 до 18:00. Улица Кузбаской Дивизии, 19 (стоянка перед ТРК «Акваполис»).

Невель. С 12:00 до 18:00. Площадь Коммуны, 18 (у магазина «Пятерочка»).

Опочка. С 12:00 до 18:00. Советская площадь.

12 сентября.

Великие Луки. С 12:00 до 18:00. Улица Вокзальная, 11 (ТЦ Апельсин).

Остров. С 12:00 до 18:00. Улица Карла Маркса, 10.

13 сентября.

Ночное тестирование в Пскове. С 22:00 до 1:00. Улица Гоголя, 25А. Клуб «Тир» (вход с улицы Свердлова, 52).