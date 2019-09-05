Псковский губернатор потребовал не принимать работу подрядчика на стадионе в Новоржеве

12:45, 05 сентября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников потребовал не принимать работу подрядчика на пришкольном стадионе в Новоржеве, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Во время рабочей поездки в Новоржевский район 5 сентября глава региона побывал на объекте, который поручил привести в порядок ещё в мае этого года, и остался недоволен увиденным.

«Надо оценить то, что сделано, и эту работу у подрядчика не принимать, - сказал Михаил Ведерников. - Подрядчик выполнил работы так, как ему было удобнее: асфальт вокруг стадиона положен плохо, кусками».

Губернатор поручил своему заместителю Василию Осипову разобраться, а также подготовить справку о подрядчике с историей его работ. «Либо он нормально сделает стадион, либо мы внесём эту компанию в реестр недобросовестных подрядчиков. С подрядчиком разбираемся уже на этой неделе и Осипов мне докладывает. Если у нас не будет понимания, то пусть прокуратура оценивает работы и разбирается с ним», - пригрозил Михаил Ведерников.

«Если вы так будете принимать работы, мы вам ничем не поможем», - обратился глава региона к представителям районной администрации.

Губернатор также осмотрел хоккейную коробку, где разместится новая спортплощадка. По итогам увиденного Михаил Ведерников заявил, что если до конца года работы не завершатся, район может не рассчитывать на финансовую помощь в этой сфере.