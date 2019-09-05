Денис Васильев продолжит руководить Службой благоустройства Пскова

12:26, 05 сентября 2019, ПАИ

Денис Васильев продолжит руководить Службой благоустройства города. Такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы на внеочередной сессии 5 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Парламентарии согласовали продление срока исполнения обязанностей руководителя Службы до 18 сентября, а также проголосовали за то, чтобы с этого дня Денис Васильев избавился от приставки «и. о.». Как пояснила заместитель главы администрации города Елена Жгут, в настоящее время Денис Васильев соответствует всем квалификационным требованиям, но для назначения руководителем Службы без приставки «и. о.» недостаточно стажа работы, он достигнет необходимой продолжительности к 18 сентября.

При этом Елена Жгут отметила положительные результаты работы предприятия под руководством Дениса Васильева.

После голосования и. п. главы Пскова Елена Полонская поздравила Дениса Васильева с назначением. Он, в свою очередь, пообещал: «Как не подводил раньше, так и не подведу в дальнейшем».

Кроме того, депутаты согласовали продление Ксении Велицян срок исполнения обязанностей директора муниципального бюджетного учреждения «Псковский бизнес-инкубатор». Елена Жгут отметила, что Ксении Велицян исполняет обязанности руководителя учреждения с июня, в сентябре её полномочия истекают, в связи с чем требуется их продлить.