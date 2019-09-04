Пытавшегося украсть видеорегистратор великолучанина задержали по «горячим следам»

12:46, 05 сентября 2019, ПАИ

Сотрудники ППС по «горячим следам» задержали великолучанина, который пытался украсть видеорегистратор из автомобиля «Опель Вектра», припаркованного у жилого дома на улице Вокзальной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

4 сентября в полицию Великих Лук обратился 18-летний местный житель, который рассказал, что неизвестный молодой человек попытался влезть в чужую машину. Когда мужчина понял, что взломать дверь иномарки не получится, он скрылся.

При патрулировании территории полицейские задержали подозреваемого в попытке кражи, им оказался 22-летний безработный великолучанин. Ранее молодой человек уже был неоднократно судим за кражи и грабежи. Он дал признательные показания и пояснил, что хотел похитить из иномарки видеорегистратор.

По данному факту полиция проводит проверку.