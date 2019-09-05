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Общество

Юлия Пересильд отмечает 35-летие на работе

Фото из "Инстаграма" juliaperesild

5 сентября заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд отмечает 35-летие. В этот день в своем «Инстаграме» Юлия разместила видео, в котором просит поздравлять её, помогая благотворительному фонду «Галчонок», создательницей которого она является.

«Ну что же, праздник начинается, праздник хороший. Я счастливый человек, потому что вокруг меня много людей, которых я люблю, которыми восхищаюсь, с которых мне хочется брать пример. Самое главное, чему они меня научили, - если ты счастлив, этим счастьем надо делиться. Если в этот день вы захотите меня поздравить, то есть у меня такая птица счастья, которая всегда ждет помощи и умеет делиться счастьем. Присоединяйтесь, господа», - обратилась к подписчикам Юлия Пересильд.

В комментарии к видео Юлия уточнила, что она родилась в День благотворительности и не считает это совпадением. Она также рассказала, что свой праздник встречает на репетициях спектакля Театра Наций «Дядя Ваня». «Я не грущу, ибо встречать день рождения в работе - это прекрасно!» - уверена актриса.

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