Положение о звании «Почётный гражданин Псковской области» рассмотрят на ближайшей сессии парламента

13:30, 05 сентября 2019, ПАИ

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов внёс в региональный парламент проект постановления «Об утверждении Положения о звании «Почётный гражданин Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе засобрания.

В документе отмечается, что звание «Почётный гражданин Псковской области» за исключительные заслуги перед областью и её жителями, присваивается не более чем одному гражданину в течение календарного года. Среди обязательных критериев – проживание на территории региона не менее 20 лет, такой же минимальный трудовой стаж, а также наличие медали «За заслуги перед Псковской областью» или государственных наград РФ либо СССР.

Представление гражданина к присвоению звания в региональный парламент вносит Общественная палата Псковской области. Поступившие документы рассматривают все комитеты Собрания депутатов. Решение о присвоении звания принимается коллегиально на сессии.

Гражданину, удостоенному этого звания, вручается соответствующий нагрудный знак и удостоверение к нему. Почётные граждане заносятся в Книгу почётных граждан Псковской области, являются почётными гостями на церемонии вступления в должность губернатора Псковской области, на мероприятиях, посвященных государственным праздникам, праздникам и памятным датам Псковской области.

Совет Собрания рассмотрит вопрос о включении положения о звании в повестку предстоящей сессии.