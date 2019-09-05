На благоустройство Бежаниц выделят дополнительные средства

14:42, 05 сентября 2019, ПАИ

На благоустройство Бежаниц выделят дополнительные средства. Об этом сообщил губернатор Псковской области в рамках рабочей поездки в поселок 5 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев рассказал, что на ремонт главной дороги в райцентре выделено 25 млн рублей. Будут сделаны красивые въезды, также планируется посадить деревья.

В Сквере десантников уже завершены работы на 1,6 млн рублей, будет обустроена Аллея героев. На дополнительное благоустройство требуется ещё 4,5 млн рублей.

Михаил Ведерников отметил, что через неделю у него запланирована встреча в администрации президента, на которой он поднимет вопрос выделения дополнительных средств до конца 2019 года.

Затем глава региона осмотрел Бежаницкий районный центр культуры, вблизи которого на деньги инвестора поставили детские площадки. Также на территории есть пруд, установлены воркаут-площадки.

Сергей Михеев заметил, что в поселке благоустраивают дворы, приведена в порядок территория возле районной администрации.

К дому культуры планируется сделать новую пристройку.

Глава района отметил, что в итоге получится цельное здание, где разместится концертный зал, и поблагодарил губернатора за помощь.

«Хорошие темпы взяты по выполнению моих поручений. Очень важно, что много внимания уделяете памяти десантников», - обратился Михаил Ведерников к главе Бежаницкого района. По его словам, темпы, которыми благоустраивается город, впечатляют. Губернатор подчеркнул, что федеральные средства, которые региону удаётся привлечь, будут направлять туда, где их эффективно используют.

Глава района также отметил, что туристов больше всего привлекают железнодорожный вокзал, дворянская усадьба и Полистовский заповедник. Он сообщил, что РЖД выполняет свои обещания: отремонтирован фасад здания вокзала, сделаны туалеты. Есть проект реконструкции привокзальной площади, необходимы 1,8 млн рублей. На данный момент сделан водопровод. Кроме того, планируется обустроить «въездные ворота» на вокзале, будет построен торговый центр на 1 тыс. 400 кв. метров.

После совещания с главой муниципалитета Михаил Ведерников вручил ключи от нового передвижного фельдшерско-акушерского пункта и. о. главного врача Бежаницкой межрайонной больницы Илье Рудометову.

После совещания с главой муниципалитета Михаил Ведерников вручил ключи от нового передвижного фельдшерско-акушерского пункта и. о. главного врача Бежаницкой межрайонной больницы Илье Рудометову.

Ещё одной точкой посещения стала водонапорная башня. Как глава района рассказал губернатору, объект запустили в тестовом режиме, завтра к вечеру башня перейдёт в штатный режим работы. «Вода очень хорошая, хорошее давление, жильцы довольны», - заявил Сергей Михеев.

Одна из местных жительниц поблагодарила Михаила Ведерникова за помощь в установке башни.