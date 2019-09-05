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Общество

Памятник Ленину в Пскове очистят

Памятник Ленину в Пскове на одноименной площади очистят от загрязнений. Об этом сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова на сайте губернатора Михаила Ведерникова в ответ на письмо псковича, обеспокоенного, якобы, планирующимся сносом скульптуры.

Наталья Тихомирова напомнила, что установленный в 1960 году на одноимённой площади Ленин, является объектом культурного наследия регионального значения и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Памятник является собственностью муниципалитета, поэтому содержание монумента в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии - обязанность городских властей.

После осмотра памятника в июле эксперты установили, что скульптура находится в удовлетворительном состоянии, требуются только локальные работы по очистке от загрязнений, ремонту гранитных постаментов и благоустройству территории вокруг памятника.

«В адрес администрации Пскова направлено письмо о необходимости выполнения указанных работ до конца марта 2020 года», - сообщила Наталья Тихомирова.

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