На ремонт музыкальной школы №5 направили часть сэкономленных гордумой Пскова средств

13:45, 05 сентября 2019, ПАИ

Часть средств, сэкономленных Псковской городской Думой на освещении своей деятельности, капитальном ремонте фасада здания, проведении Международных Ганзейских дней, будут направлены на ремонт Детской музыкальной школы №5. Соответствующие поправки в бюджет города утвердили на внеочередной сессии гордумы 5 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Всего школе выделены 752,4 тыс. рублей, из которых 135,6 тыс. – на приобретение приборов отопления в актовый зал, 70 тыс. - на ремонт межпанельных швов, 154,7 тыс. - на ремонт кровли, 201,3 тыс. - на ремонт стен и 190,8 тыс. - на замену окон.

Как отметила и. п. главы Пскова Елена Полонская, Детская музыкальная школа№5 Пскове – единственная в России школа духовых инструментов. Она подчеркнула, что директор образовательного учреждения неоднократно обращала внимание на состояние здания. «Там можно сгореть от стыда, находясь в этой школе», - заявила Елена Полонская.

В качестве примера она привела актовый зал, где четыре стены выполнены из стеклоблоков, некоторые из которых выпали, теперь отверстия, ведущие на улицу, затянуты баннерной тканью, которая не спасает от холода. Кроме того, по словам и. п. главы Пскова, там течёт кровля, в результате чего вода сочится по проводке.

Елена Полонская предложила коллегам по гордуме вместе посетить музыкальную школу, чтобы увидеть её реальное состояние. Она добавила, что после выполнения работ, которые удалось профинансировать, можно будет приступит к капитальному ремонту актового зала школы.