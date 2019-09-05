Отменить школьные экзамены предложил глава Сбербанка

14:07, 05 сентября 2019, ПАИ

Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отменить школьные экзамены, пишет РИА Новости.

В ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме Герман Греф заявил, что экзамены лишают школьников желания учиться, и в дальнейшем они готовы работать только в условиях предстоящей оценки. «Это катастрофа… Одна из моих личных целей — убить экзамены», — сказал глава Сбербанка.

Он считает, что дети выпускаются из школы «инвалидами», привыкшими к системе оценивания, и при ее отсутствии расслабляются и не готовы трудиться.

В 2018 году Герман Греф назвал «пережитком прошлого» узкоспециализированные «математические» школы, где дети сконцентрированы на одном предмете. Про его мнению, в будущем математики и программисты будут все менее востребованы.