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Общество

Ввоз в Псковскую область почти 8 тонн мяса запретили сотрудники Россельхознадзора

С 31 августа по 3 сентября на российско-белорусской границе в Псковской области запрещён ввоз 7,95 тонн мясной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Сначала сотрудники профильных ведомства приостановлено движение двух легковых автомобилей, ввозивших в Белоруссию 1,3 тонны говядины и 150 кг свинины.

Специалисты обнаружили отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов и клейм, подтверждающих безопасность и происхождение охлаждённого мяса. Также установлено, что транспортировка мясосырья осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил – мясо находилось в салонах автомобилей, в которых отсутствовало холодильное оборудование.

2 сентября в деревне Лобок после проведения ветеринарно-санитарного досмотра был запрещён ввоз 6,5 тонн охлажденной говядины, следовавшей из Витебской области в Москву. На вакуумных упаковках продукции выявлены очевидные следы перемаркировки - срывы, замены этикеток.

Перемещение мясного сырья по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате грузов. По факту выявленных нарушений в отношении физических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

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