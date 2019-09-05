0
16:52
Новый парк появится на берегу реки Великой на окраине Пскова
16:09
По Печорской стороне: Новый туристический маршрут разработали в Псковской области
15:43
Михаил Ведерников дал старт строительству молочной фермы в Новосокольническом районе
14:56
Сергей Пайст: Население Псковской области неплохо приняло реформу в сфере обращения с ТКО
14:42
На благоустройство Бежаниц выделят дополнительные средства
13:51
Памятник Ленину в Пскове очистят
13:20
Юлия Пересильд отмечает 35-летие на работе
Еще новости
Общество

Новый парк появится на берегу реки Великой на окраине Пскова

Новый парк появится на берегу реки Великой на окраине Пскова – в деревне Родина Псковского района рядом с улицей Никольской.  Об этом сообщил Псковскому агентству информации руководитель управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

По его словам, сейчас строители производят планировку территории, ровняют участок. «Деревья планируем сажать будущей весной, а сейчас готовим территорию, выравниваем, чтобы потом было удобнее косить здесь траву», - пояснил Андрей Тарасов.

Он уточнил, что парк разобьют на берегу реки Великой вдоль домов №1 и №2 по улице Никольской. Здесь же к зиме появится насыпная детская горка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Новый парк появится на берегу реки Великой на окраине Пскова
05 сентября 2019
Новый парк появится на берегу реки Великой на окраине Пскова
Михаил Ведерников дал старт строительству молочной фермы в Новосокольническом районе
05 сентября 2019
Михаил Ведерников дал старт строительству молочной фермы в Новосокольническом районе
Сергей Пайст: Население Псковской области неплохо приняло реформу в сфере обращения с ТКО
05 сентября 2019
Сергей Пайст: Население Псковской области неплохо приняло реформу в сфере обращения с ТКО
На благоустройство Бежаниц выделят дополнительные средства
05 сентября 2019
На благоустройство Бежаниц выделят дополнительные средства
Памятник Ленину в Пскове очистят
05 сентября 2019
Памятник Ленину в Пскове очистят
Юлия Пересильд отмечает 35-летие на работе
05 сентября 2019
Юлия Пересильд отмечает 35-летие на работе
Эксперт: Псковской области нужен собственный гастросувенир
05 сентября 2019
Эксперт: Псковской области нужен собственный гастросувенир
Псковский губернатор потребовал не принимать работу подрядчика на стадионе в Новоржеве
05 сентября 2019
Псковский губернатор потребовал не принимать работу подрядчика на стадионе в Новоржеве

Идет загрузка...