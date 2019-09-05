Новый парк появится на берегу реки Великой на окраине Пскова

16:52, 05 сентября 2019, ПАИ

Новый парк появится на берегу реки Великой на окраине Пскова – в деревне Родина Псковского района рядом с улицей Никольской. Об этом сообщил Псковскому агентству информации руководитель управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

По его словам, сейчас строители производят планировку территории, ровняют участок. «Деревья планируем сажать будущей весной, а сейчас готовим территорию, выравниваем, чтобы потом было удобнее косить здесь траву», - пояснил Андрей Тарасов.

Он уточнил, что парк разобьют на берегу реки Великой вдоль домов №1 и №2 по улице Никольской. Здесь же к зиме появится насыпная детская горка.