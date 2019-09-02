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Экономика

ФНС предлагает не блокировать счета бизнесменов за мелкие долги

Федеральная налоговая служба предлагает отказаться от практики блокировки счетов предпринимателей за долг в несколько рублей или копеек. Как сообщает Forbes со ссылкой текст поправок, ведомство планирует позволить бизнесу гасить долг самостоятельно.

В июне одна петербургская предпринимательница пожаловалась на полную блокировку всех её счетов из-за долга в 25 копеек. Такой случай не единичный, несмотря на то, что банки обязаны замораживать на счетах должников только сумму задолженности. В случае неуплаты в положенный срок налогов, штрафов или пени налоговая служба направляет в банк поручение с требованием приостановить операции по всем счетам должника и списать сумму задолженности.

Сейчас ФНС подготовила поправки в Налоговой кодекс РФ, которые освободят службу от обязанности взыскивать с предпринимателей долги менее трёх тысяч рублей. Эту сумму бизнесмены смогут погасить самостоятельно в течение трех лет после появления задолженности.  

Эксперты считают, что в случае принятия поправок выгоду получат и бизнес, и ФНС, и банки, так как сократятся организационные издержки и административные расходы.  

Инициатива находится на рассмотрении в Правительстве.

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