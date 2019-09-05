На бумажное шоу приглашают псковичей 8 сентября

17:28, 05 сентября 2019, ПАИ

Магазин ORBY приглашает псковичей на детский праздник и свою презентацию в ТРК «Акваполис». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Акваполисе».

В рамках праздника запланированы показы модной одежды, выступления артистов, конкурсные программы, призы и подарки. Также состоится бумажное шоу.

Мероприятие пройдёт 8 сентября в 15:00 в центральном атриуме ТРК «Акваполис». Вход свободный.

Orby – бренд одежды для детей и подростков от 7 до 14 лет и старше. Размерный ряд моделей – от 122 до 170 см.

ТРК «Акваполис» расположен на улице Кузбасской Дивизии, 19 в Пскове.