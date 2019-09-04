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Избившему сожительницу жителю Палкино грозит уголовное наказание

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Палкино, который избил сожительницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Палкинского района. 

В августе в один из дней подозреваемый поссорился со своей сожительницей на почве употребления алкоголя и нанес ей не менее двух ударов кулаком по голове, а также ударил ногой по туловищу. Женщина получила повреждения, которые, по заключению эксперта, не нанесли вреда здоровью.

Десятью днями ранее мужчина уже привлекался за подобные действия к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 5 тысяч рублей. В настоящее время дознаватель проводит следственные и процессуальные действия.

Санкция статьи 116.1 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний: штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до 6 месяцев, либо арест на срок до 3 месяцев.

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