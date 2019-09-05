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Культура

В псковской филармонии разработали новую скидочную систему

В Псковской областной филармонии разработали новую скидочную систему, сообщила директор учреждения Елизавета Барышникова на пресс-конференции 5 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации. По словам Елизаветы Барышниковой, теперь чем больше концертов захочет посетить зритель, тем больше будет у него скидка.

Главный дирижёр Псковского симфонического оркестра Николай Хондзинский добавил, что в этом сезоне слушателям дадут возможность самим составлять список концертов для своего индивидуального абонемента и получать за это скидки.  Ярмарка абонементов пройдёт с 12 по 16 сентября.

Он добавил, что в филармонии появится семейный абонемент, который будет распространяться на три концерта. Один из них - гала-концерт 25 октября, второй – песочная анимация в январе, третий – майский концерт, посвященный 75-летию Победы, в нем примет участие сводный хор Псковской области. Также остается детский дневной абонемент.

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