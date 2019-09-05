У Псковского симфонического оркестра появился новый дирижёр

18:13, 05 сентября 2019, ПАИ

Новый дирижёр появился у Псковского симфонического оркестра. В коллектив пришёл Василий Юркевич, он только что окончил аспирантуру Санкт-Петербургской консерватории. Об этом сообщил главный дирижёр оркестра Николай Хондзинский на пресс-конференции 5 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Василий Юркевич отметил, что у него, как у второго дирижёра, «задачи вполне конкретные» – претворять в жизнь идеи художественного руководителя Николая Хондзинского.

«Псков - бесподобный город, меня впечатляет местная архитектура, Пушкинские Горы, Печоры. В этом месяце у меня концерт в Великих Луках, в октябре - дневной детский концерт, в ноябре - концерт с группой Danjál с Фарерских островов», - рассказал новый дирижёр.

Николай Хондзинский добавил, что также к оркестру присоединились три музыканта: волторнист (Александр Герасимов), виолончелистка и фоготист. В скором времени в коллективе появится ещё одна виолончелистка. При этом он заметил, что в оркестре имеются «несколько зияющих дыр», но постепенно коллектив движется к полной укомплектованности. Например, в прошлом сезоне пришла арфистка.

«У нас также появилось новое звуковое оборудование, это новый, уникальный звук, это единственная на Северо-Западе настолько современная система. Пожалуй, мы единственная филармония на Северо-Западе, которая обладает настолько качественным звуковым оборудованием», - подчеркнул Николай Хондзинский.

«Цель, к которой мы стремимся в виде улучшения качества концертных программ, звучания оркестра, требует командной работы», - заключил главный дирижёр.