Форум «Активный совет — счастливый дом» состоялся в Пскове

18:48, 05 сентября 2019, ПАИ

Третий областной форум «Активный совет — счастливый дом» состоялся 5 сентября в Пскове. Его участников от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поприветствовал его заместитель Василий Осипов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Василий Осипов отметил, что форум – это площадка, которая даёт возможность обсудить важные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он также обозначил темы, которые предлагалось обсудить в рамках форума. Это капитальный ремонт многоквартирных домов и реформа системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Одним из участников форума стал председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор. «Наше посещение Псковской области достаточно открытое. Мы вышли на диалог с местными жителями и областными властями. Могу отметить, что в регионе есть вопросы, для решения которых требуется увеличить финансирование субъекта по линии федеральных властей», — заявил он. Игорь Шпектор пообещал, что письмо о необходимости увеличения финансирования направит в адрес президента России.

В рамках форума прошли две сессии, на которых рассматривались реформирование ЖКХ и реформа отходоперерабатывающей отрасли в регионах России. В обсуждении участвовать эксперты из Псковской, Московской, Ростовской областей и Москвы. Также прошли два круглых стола, где шла речь о переработке твердых бытовых отходов и стимулировании энергоэффективного капитального ремонта.