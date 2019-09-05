0
16:52
Новый парк появится на берегу реки Великой на окраине Пскова
16:09
По Печорской стороне: Новый туристический маршрут разработали в Псковской области
15:43
Михаил Ведерников дал старт строительству молочной фермы в Новосокольническом районе
14:56
Сергей Пайст: Население Псковской области неплохо приняло реформу в сфере обращения с ТКО
14:42
На благоустройство Бежаниц выделят дополнительные средства
13:51
Памятник Ленину в Пскове очистят
13:20
Юлия Пересильд отмечает 35-летие на работе
Еще новости
Общество

Форум «Активный совет — счастливый дом» состоялся в Пскове

Третий областной форум «Активный совет — счастливый дом» состоялся 5 сентября в Пскове. Его участников от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поприветствовал его заместитель Василий Осипов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Василий Осипов отметил, что форум – это площадка, которая даёт возможность обсудить важные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он также обозначил темы, которые предлагалось обсудить в рамках форума. Это капитальный ремонт многоквартирных домов и реформа системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Одним из участников форума стал председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор. «Наше посещение Псковской области достаточно открытое. Мы вышли на диалог с местными жителями и областными властями. Могу отметить, что в регионе есть вопросы, для решения которых требуется увеличить финансирование субъекта по линии федеральных властей», — заявил он. Игорь Шпектор пообещал, что письмо о необходимости увеличения финансирования направит в адрес президента России.

В рамках форума прошли две сессии, на которых рассматривались реформирование ЖКХ и реформа отходоперерабатывающей отрасли в регионах России. В обсуждении участвовать эксперты из Псковской, Московской, Ростовской областей и Москвы. Также прошли два круглых стола, где шла речь о переработке твердых бытовых отходов и стимулировании энергоэффективного капитального ремонта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Новый парк появится на берегу реки Великой на окраине Пскова
05 сентября 2019
Новый парк появится на берегу реки Великой на окраине Пскова
Михаил Ведерников дал старт строительству молочной фермы в Новосокольническом районе
05 сентября 2019
Михаил Ведерников дал старт строительству молочной фермы в Новосокольническом районе
Сергей Пайст: Население Псковской области неплохо приняло реформу в сфере обращения с ТКО
05 сентября 2019
Сергей Пайст: Население Псковской области неплохо приняло реформу в сфере обращения с ТКО
На благоустройство Бежаниц выделят дополнительные средства
05 сентября 2019
На благоустройство Бежаниц выделят дополнительные средства
Памятник Ленину в Пскове очистят
05 сентября 2019
Памятник Ленину в Пскове очистят
Юлия Пересильд отмечает 35-летие на работе
05 сентября 2019
Юлия Пересильд отмечает 35-летие на работе
Эксперт: Псковской области нужен собственный гастросувенир
05 сентября 2019
Эксперт: Псковской области нужен собственный гастросувенир
Псковский губернатор потребовал не принимать работу подрядчика на стадионе в Новоржеве
05 сентября 2019
Псковский губернатор потребовал не принимать работу подрядчика на стадионе в Новоржеве

Идет загрузка...