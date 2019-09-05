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Общество

Около 50 литров спиртосодержащих лосьонов изъяли полицейские в Пскове

Фото УМВД России по Псковской области

48 литров косметических спиртосодержащих лосьонов и средств, а также 8 литров «водки» изъяли в Пскове сотрудники отдела по исполнению административного законодательства городского УМВД. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, эта продукция была выявлена в продуктовом магазине на улице Алтаева и торговом павильоне на автобусной остановке «12-я школа» на улице Труда, собственником которых является псковский предприниматель.

Фото УМВД России по Псковской области

Изъятые образцы жидкостей, на которые отсутствовали лицензия и документы, исследуют эксперты в областном ЭКЦ. За нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции предпринимателю грозит административный штраф. В ведомстве пояснили, что ранее он привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Фото УМВД России по Псковской области

Кроме этого, полицейские обнаружили в одной из торговых точек факт продажи табачных изделий в ассортименте без предусмотренной законом маркировки. В ходе рейда они изъяли 906 пачек сигарет.

В пресс-службе добавили, что результаты проверки конфискованной продукции будут направлены в региональный Роспотребнадзор.

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