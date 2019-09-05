ФОТОФАКТ: Жители одного из дворов Пскова жалуются на выстроенный сетевым магазином вонючий сарай

20:47, 05 сентября 2019, ПАИ

Жители нескольких домов на Рижском проспекте в Пскове жалуются на сетевой магазин, открывшийся в их дворе. Точнее, не столько на саму торговую точку, сколько на отношение администрации магазина к жильцам примыкающих многоэтажек. Как рассказали корреспонденту Псковского агентства информации владельцы недвижимости в этом районе, все лето в окна их квартир доносится смрад от помойки магазина.

«Пятерочка» открылась здесь не так давно. И сразу же рядом вырос странный сарай. С нами эта постройка не согласовывалась. Мы вначале решили, что туда будут складывать ящики или коробки. Но спустя пару недель стало ясно, что это обычная помойка», - пожаловались псковичи.

За металлическими дверцами лежат горы отходов - от грязных мешков и коробок до гнилых продуктов питания. «Все это источает ужасный запах. К тому же из-под дверей на проезжую часть дворовой территории постоянно вытекают вонючие лужи. А сегодня появился еще один громадный контейнер. В считанные часы его забили битком всяким хламом. Запах - не передать словами», - подчеркнули жители двора.

Они уточнили, что буквально в 50 метрах находится еще один магазин этой же сети, где подобных проблем ни разу не возникало.