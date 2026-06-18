Что делать при взломе аккаунта в соцсетях, порекомендовали псковичам

12:51, 18 июня 2026, ПАИ

Что делать при взломе аккаунта в соцсетях, порекомендовал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области капитан полиции Дмитрий Борников на брифинге в медиацентре ПАИ 18 июня.

«Если аккаунт всё же взломали, зайдите в него. Зайдите в раздел с подключенными устройствами и завершите все сеансы. Злоумышленник потеряет доступ к вашему аккаунту, вы в это время оперативно должны сменить пароль, подключить двухфакторку и поставить статус, что вас взломали. Или можно сообщить об этом конкретным людям, которым от вашего имени уже успели написать мошенники. Если зайти в аккаунт не получается, пишите в техподдержку с описанием ситуации о злоумышленниках», – описал алгоритм Дмитрий Борников.

Он также посоветовал написать заявление в полицию, приложив все имеющиеся скриншоты. «Любые незаконные действия от вашего имени в соцсетях – это уголовная статья. Сделайте скриншоты и обратитесь или онлайн, или непосредственно в отдел полиции. Тут важно сказать, что даже при подаче заявления онлайн в отдел полиции явиться всё равно придётся», – уточнил оперативник.