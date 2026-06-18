Учёные: Носители Эболы с вероятностью до 92% попадут в Европу в течение месяца

13:57, 18 июня 2026, ПАИ

Инфицированные вирусом Эбола пассажиры из Африки с высокой вероятностью окажутся в крупнейших авиахабах Европы и Азии в течение 30 дней, показало математическое моделирование японских учёных. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование.

Согласно расчётам, при наиболее неблагоприятном сценарии вероятность прибытия хотя бы одного заражённого пассажира составляет 92 % для Бельгии, 91 % для Франции, 88 % для ОАЭ и 86 % для Турции. Модель охватила 11 264 аэропорта, 569 741 авиамаршрут и около 330 миллионов пассажиров.

Как отметили учёные, «риск завоза ещё не означает риска местной передачи инфекции». При этом вероятность завоза патогена в Россию оценивается как невысокая.