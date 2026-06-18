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В Пскове семье погибшего героя СВО Максима Егорова передан орден Мужества

Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Игорь Руденя встретился с Ольгой и Владимиром Губернаторовыми, родителями погибшего Максима Егорова, и передал им высокую государственную награду. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда.

Фото здесь и далее с официального сайта полномочного представителя президента РФ в СЗФО

Указом президента России гранатомётчик 72-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа Максим Егоров посмертно удостоен ордена Мужества за отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

В сложной боевой обстановке на территории Курской области Максим Егоров в составе подразделения столкнулся с внезапным нападением противника. В тот критический момент в неравном бою он не дрогнул и не отступил, а держал оборону, действовал чётко, смело и решительно. Своим поступком пскович не просто выполнил боевую задачу – он показал пример истинного героизма, который будет служить для молодых бойцов и останется в летописи воинской славы России, говорится в сообщении.

«Вы вырастили и воспитали защитника Отечества, настоящего героя, который встал на защиту нашей страны, нашего народа, будущего России», – обратился Игорь Руденя к матери бойца. Ольга Губернаторова отметила, что гордится сыном и верит в победу.

В памятной церемонии приняли участие заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, что вчера, 17 июня, на кладбище Белый Мох в Пскове открыли новый мемориал в честь защитников Отечества. В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя, заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, глава региона Михаил Ведерников, председатель Заксобрания Псковской области Александр Котов, депутат Госдумы РФ Александр Козловский, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, представители силовых структур, правоохранительных органов, военнослужащие, участники программы «Герои земли Псковской», члены семей участников СВО, юнармейцы, воспитанники центра «Патриот», кадетский корпус и другие гости.

Как прошло мероприятие – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.

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