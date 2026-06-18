Борис Елкин: Чистота в Пскове зависит от каждого жителя

13:20, 18 июня 2026, ПАИ

Коммунальные службы Пскова ежедневно выполняют комплекс работ по содержанию города. Специалисты косят траву, подметают улицы и тротуары, убирают случайный мусор, проводят ямочный ремонт, восстанавливают дорожные знаки и приводят в порядок остановочные павильоны. Как отметил в своём канале в мессенджере MАХ глава Пскова Борис Елкин, чистота и порядок на улицах – это результат постоянной и системной работы городских служб.



Фото: Канал Бориса Елкина в мессенджере Max



Фото: Канал Бориса Елкина в мессенджере Max



Фото: Канал Бориса Елкина в мессенджере Max



Фото: Канал Бориса Елкина в мессенджере Max







«Чистота и порядок на улицах Пскова – это результат неустанного труда наших специалистов. Каждый день они делают город комфортнее и безопаснее, не снижая темпа», – подчеркнул он.

По его словам, важную роль в облике города играет и отношение самих жителей: «Псков красив, когда он чист. И это зависит от каждого из нас! Давайте беречь его красоту, мусор кидать в урну, а улыбки дарить прохожим!»