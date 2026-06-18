Студент ПсковГУ стал победителем всероссийского конкурса видеоработ
Студент ПсковГУ Даниил Пилипенко победил во всероссийском конкурсе «Россия, устремлённая в будущее». Его видеоролик «В единстве наша сила» занял первое место в номинации «Лучшая видеоработа» и был признан лучшим среди участников Северо-Западного федерального округа, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
Проект посвящён теме межнационального согласия и патриотизма. «В своём видео я хотел показать, что наша страна сильна именно разнообразием культур, которые живут в согласии и взаимопомощи. Очень рад, что жюри оценило этот посыл», – поделился победитель.
Это уже не первая победа студента в этом конкурсе: в прошлом году он также занимал первое место с работой «Эхо войны». После успешного прохождения регионального этапа он вновь представил Псковскую область на окружном уровне.
Конкурс проводится с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО и в этом году был приурочен к Году единства народов России.
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