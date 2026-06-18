Студент ПсковГУ стал победителем всероссийского конкурса видеоработ

13:16, 18 июня 2026, ПАИ

Студент ПсковГУ Даниил Пилипенко победил во всероссийском конкурсе «Россия, устремлённая в будущее». Его видеоролик «В единстве наша сила» занял первое место в номинации «Лучшая видеоработа» и был признан лучшим среди участников Северо-Западного федерального округа, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Проект посвящён теме межнационального согласия и патриотизма. «В своём видео я хотел показать, что наша страна сильна именно разнообразием культур, которые живут в согласии и взаимопомощи. Очень рад, что жюри оценило этот посыл», – поделился победитель.

Это уже не первая победа студента в этом конкурсе: в прошлом году он также занимал первое место с работой «Эхо войны». После успешного прохождения регионального этапа он вновь представил Псковскую область на окружном уровне.

Конкурс проводится с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО и в этом году был приурочен к Году единства народов России.