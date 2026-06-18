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Общество

Школьники из Псковской области могут узнать о квотах на целевое обучение через портал «Работа России»

Как школьникам получить целевую квоту на обучение, рассказала министр труда и занятости Псковской области Алёна Трунова в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«У нас сейчас пересматривается практика с целевым обучением. Работодатель за год до начала обучения заявляется на квоту. Затем она на федеральном уровне должна быть одобрена. Совсем скоро мы составим окончательный список работодателей, готовых предоставить целевое обучение. Затем начнётся заявочная кампания среди школьников», – отметила Алёна Трунова.

Она добавила, что подробнее об этом механизме поступления можно будет узнать на Всероссийской ярмарке трудоустройства, которая пройдёт в Псковской области 26 июня. По всем вопросам можно обращаться к сотрудникам кадрового центра, так как они взаимодействуют с работодателями и обучающимися.

Кроме того, школьники могут обратиться в любой кадровый центр на территории Псковской области и узнать, какие работодатели предоставляют целевое обучение. Информацию можно получить и онлайн на портале «Работа России». Все заявки от работодателей проходят через него.

Министр подчеркнула, что в рамках целевого обучения работодатель может предоставлять студенту социальный пакет: например дополнительную стипендию или платную стажировку. Эта мера поддержки носит рекомендательный характер, однако организации стараются предложить абитуриентам привлекательные условия.

В случае если студент после окончания обучения не выполнил свою часть договора, то есть не пошёл работать в компанию, ему придётся выплатить штраф, напомнила Алёна Трунова.

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