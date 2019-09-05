Литва и США приступили к изучению дна Балтийского моря

21:17, 05 сентября 2019, ПАИ

Военно-морские силы Литвы вместе с американскими военнослужащими приступили к исследованию дна и побережья Балтийского моря 5 сентября. Как пишет DELFI Латвия, работы завершат к 27 сентября.

Заместитель командующего штаба ВМС Литвы по вопросам сотрудничества гражданских и военных лиц Рамунас Кажярскис пояснил, что это делается для того, чтобы «мы в своих водах чувствовали себя полноправными хозяевами».

В ходе осмотра пляжей лодка литовских военных будет курсировать с оборудованием для исследования дна. Работы по наблюдению на пляжах проведут литовские и американские военные. Отмечается, что собранную информацию используют в военных целях и передадут морякам.