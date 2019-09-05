0
22:03
Соглашение о передаче части полномочий между администрацией Псковской области и МВД утвердил Дмитрий Медведев
20:47
ФОТОФАКТ: Жители одного из дворов Пскова жалуются на выстроенный сетевым магазином вонючий сарай
20:21
Где останавливаются автобусы в связи с ремонтом улицы Яна Фабрициуса в Пскове: Улицы и новые остановки
19:30
Около 50 литров спиртосодержащих лосьонов изъяли полицейские в Пскове
16:52
Новый парк появится на берегу реки Великой на окраине Пскова
16:09
По Печорской стороне: Новый туристический маршрут разработали в Псковской области
15:43
Михаил Ведерников дал старт строительству молочной фермы в Новосокольническом районе
Еще новости
Общество

Литва и США приступили к изучению дна Балтийского моря

Военно-морские силы Литвы вместе с американскими военнослужащими приступили к исследованию дна и побережья Балтийского моря 5 сентября. Как пишет DELFI Латвия, работы завершат к 27 сентября.

Заместитель командующего штаба ВМС Литвы по вопросам сотрудничества гражданских и военных лиц Рамунас Кажярскис пояснил, что это делается для того, чтобы «мы в своих водах чувствовали себя полноправными хозяевами».

В ходе осмотра пляжей лодка литовских военных будет курсировать с оборудованием для исследования дна. Работы по наблюдению на пляжах проведут литовские и американские военные. Отмечается, что собранную информацию используют в военных целях и передадут морякам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Соглашение о передаче части полномочий между администрацией Псковской области и МВД утвердил Дмитрий Медведев
05 сентября 2019
Соглашение о передаче части полномочий между администрацией Псковской области и МВД утвердил Дмитрий Медведев
ФОТОФАКТ: Жители одного из дворов Пскова жалуются на выстроенный сетевым магазином вонючий сарай
05 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Жители одного из дворов Пскова жалуются на выстроенный сетевым магазином вонючий сарай
Около 50 литров спиртосодержащих лосьонов изъяли полицейские в Пскове
05 сентября 2019
Около 50 литров спиртосодержащих лосьонов изъяли полицейские в Пскове
Новый парк появится на берегу реки Великой на окраине Пскова
05 сентября 2019
Новый парк появится на берегу реки Великой на окраине Пскова
Михаил Ведерников дал старт строительству молочной фермы в Новосокольническом районе
05 сентября 2019
Михаил Ведерников дал старт строительству молочной фермы в Новосокольническом районе
Сергей Пайст: Население Псковской области неплохо приняло реформу в сфере обращения с ТКО
05 сентября 2019
Сергей Пайст: Население Псковской области неплохо приняло реформу в сфере обращения с ТКО
На благоустройство Бежаниц выделят дополнительные средства
05 сентября 2019
На благоустройство Бежаниц выделят дополнительные средства
Памятник Ленину в Пскове очистят
05 сентября 2019
Памятник Ленину в Пскове очистят

Идет загрузка...